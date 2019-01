Großherzog Henri hat sich am Freitagnachmittag einen Eindruck vom Justizpalast und den Mitarbeitern in Diekirch gemacht.

Royaler Besuch in Diekirch

Marc HOSCHEID

Pünktlich mit dem ersten Glockenschlag, um 16 Uhr, traf Großherzog Henri am Freitag vor dem Gerichtsgebäude in Diekirch ein. Empfangen wurde er von Justizminister Félix Braz, dem Bürgermeister von Diekirch, Claude Haagen, dem Präsidenten des Diekircher Tribunals, Jean-Claude Kurek und Staatsanwalt Aloyse Weirich. Anschließend wurden dem Großherzog im Foyer des Justizpalastes die Angestellten des Gerichts vorgestellt.



Danach wurde das Staatsoberhaupt durch das Gebäude geführt und erhielt Erklärungen zum Arbeitsalltag im Gericht. Der 1850 erbaute Diekircher Justizpalast ist der älteste des Landes. Zwischen 2014 und 2018 waren in seinem Inneren Modernisierungsarbeiten durchgeführt worden. Während dieser Zeit waren die Mitarbeiter des Gerichts im früheren Seniorenheim in Diekirch untergebracht. Zur Rentrée im September des vergangenen Jahres kehrten sie an ihren eigentlichen Arbeitsplatz auf der Kluuster, von dem sich nun auch der Großherzog ein Bild machte, zurück.