Die Verkaufsfläche des Royal-Hamilius erweitert sich am Samstag um 6.500 Quadratmeter.

Royal-Hamilius: Shoppen in den Galeries Lafayette

Jeff WILTZIUS Die Verkaufsfläche des Royal-Hamilius erweitert sich am Samstag um 6.500 Quadratmeter: Rechtzeitig zur Weihnachtszeit öffnet das französische Warenhaus.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Räumlichkeiten des neuen Hauptmieters im Royal-Hamilius offiziell eingeweiht: die Galeries Lafayette.

Das französische Warenhaus erstreckt sich über sechs Etagen und besteht aus 6.500 Quadratmeter Verkaufsfläche. Mehr als 300 Marken für Mode und Accessoires finden die Besucher am neuen Standort an der Ecke Grand-Rue/Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt.

"Mit dieser Eröffnung schließen wir ein ereignisreiches Jahr mit vielen außergewöhnlichen Projekten in Frankreich und der Grenzregion", erklärt Nicolas Houzé, Generaldirektor von Galeries Lafayette und BHV Marais.

Das Geschäft im Royal-Hamilius ist auf den Standort Luxemburg und dessen Bedürfnisse abgestimmt. So sind unter anderem die beiden oberen Etagen für Herrenmode reserviert, informiert der Geschäftsführer stolz. Es handelt sich um die erste Filiale des Konzerns in Luxemburg.

Royal-Hamilius lässt die Nachbarn hoffen Mit vorsichtigem Optimismus reagieren die Geschäftsleute in der Oberstadt auf die Neueröffnung. Bisweilen aber auch mit gemischten Gefühlen.

Es ist ein Projekt, welches sich die Hauptstadt für diesen besonderen Standort im Herzen von Luxemburg-Stadt gewünscht habe, erläutert Bürgermeisterin Lydie Polfer auf der Pressekonferenz.

Somit ist nun der dritte und damit größter Geschäftsmieter im insgesamt 36.000 Quadratmeter großem Komplex eingezogen. Anfang November machte die FNAC den Anfang, kurze Zeit später folgte der Delhaize-Supermarkt. Wie wort.lu/fr meldet, sei für 2020 zudem eine Decathlon-Filiale geplant.

