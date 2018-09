Am Donnerstag wurde die Tiefgarage des Einkaufszentrums Royal-Hamilius in der Hauptstadt eröffnet. In 14 Monaten sollen die ersten Läden im Geschäftszentrum öffnen.

Royal-Hamilius: Erst das Parkhaus, dann die Läden

Als Parking für Autos und Ort der Kunst bezeichnete Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer die Tiefgarage des Einkaufszentrums Royal-Hamilius bei der offiziellen Eröffnung am Donnerstag. Im Parkhaus stehen insgesamt 628 Stellplätze zur Verfügung, davon 400 für die breite Öffentlichkeit.

Der pompösen Einweihung mit zahlreichen Gästen soll in 14 Monaten die Eröffnung der ersten Läden des Einkaufszentrums folgen ...