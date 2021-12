Die Feuerwehr ist mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Autofahrer sind gebeten, Strassen zu umfahren.

Lokales 4

Am Nachmittag

Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Strassen

Die Feuerwehr ist mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Autofahrer sind gebeten, Strassen zu umfahren.

Am Donnerstagnachmittag gegn 16.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Route d'Arlon in Strassen alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus den Fenstern im dritten Stock des Appartmenthauses. 50 Feuerwehrleute sind im Einsatz, die Löscharbeiten dauern an. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: CGDIS

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS Foto: CGDIS

Wegen des Einsatzes ist die Route d'Arlon zwischen Autobahn und der Kreuzung mit der Rue de Reckenthal gesperrt.

Es wird geraten, Strassen nach Möglichkeit großräumig zu umfahren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.