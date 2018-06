Die Stadtverantwortlichen wollen einen Urbanismuswettbewerb lancieren und dann mit den Bürgern diskutieren. Die Oppositionspartei Déi Gréng findet, man soll zuerst die Anrainer befragen - und lädt auf eigene Faust zum Workshop.

Lokales 2 Min.

Route d'Arlon: Die Sache mit der Bürgerbeteiligung

Diane LECORSAIS Die Stadtverantwortlichen wollen einen Urbanismuswettbewerb zum geplanten Projekt auf dem Josy-Barthel-Areal lancieren und dann mit den Bürgern diskutieren. Die Oppositionspartei Déi Gréng findet, man soll zuerst die Anrainer befragen - und lädt auf eigene Faust zum Workshop.

Rund zehn Hektar umfasst das Gelände an der Route d'Arlon, auf dem ein komplett neuer Stadtteil entstehen soll. Vergangene Woche hatte der hauptstädtische Schöffenrat angekündigt, im Herbst einen Urbanismuswettbewerb zu lancieren und anschließend die Bürger in die Diskussion einzubeziehen. Eine Vorgehensweise, die bei der Opposition für Kritik sorgt – sodass Déi Gréng Stad nun kurzerhand selbst ein Bürgerbeteiligungsforum organisieren.

„Was wird denn noch diskutiert, wenn der Architektenwettbewerb bereits vorbei ist“, kritisiert Stadträtin Sam Tanson. Ihre Parteikollegin Claudie Reyland schließt sich an: „Es ist keine Bürgerbeteiligung, wenn man die Menschen vor einen Fait accompli setzt.“

Neues Viertel in bestehenden Stadtteil integrieren

Bei dem Projekt an der Route d'Arlon handele es sich um „eine große Chance, aber auch um eine Herausforderung“, so Tanson. Das Bauvorhaben müsse sich in das bereits bestehende Viertel integrieren. Gerade weil das Grundstück in diesem Fall größtenteils in Gemeindebesitz sei – 8,36 Hektar gehören der Stadt und 1,74 einem Privateigentümer – müsse man die Gelegenheit nutzen, um die Bürger von Anfang an einzubinden.



Rat François Benoy zufolge könnten auf dem Areal, das derzeit unter anderem den Stade Josy Barthel, die Feuerwehrkaserne und das Recycling-Center umfasst, etwa 750 bis 1 000 Wohneinheiten entstehen.



Verschiedene Akteure, verschiedene Interessen



„Das Vorhaben wird aber nur gelingen, wenn es ein pluralistisches Projekt wird. Nicht aber, wenn ein Promotor einfach etwas hochzieht“, so Benoy. Man wolle demnach so viele Akteure wie möglich zusammenbringen – Anrainer, potenzielle zukünftige Bewohner, aber auch Vereinigungen – um gemeinsam eine Vision für das neue Viertel auszuarbeiten, wissend, dass die verschiedenen Protagonisten dabei möglicherweise unterschiedliche Interessen haben werden. Wichtig sei, dass man offen ist für jegliche Nutzungsformen, so Benoy. Wobei der Akzent auch auf alternative Wohnformen gelegt werden soll.

Das Ergebnis des Workshops, der am nächsten Mittwoch stattfindet, und, wie Déi Gréng unterstreichen, von einem externen Moderator geleitet wird, soll schließlich dem Schöffenrat überreicht werden – und, so erhoffen es sich die Initiatoren, in die Ausschreibung des Architektenwettbewerbs mit einfließen.



Bürgerversammlung am 4. Juli Unter dem Motto „Areler Strooss 2025 – wéi soll den neie Quartier ausgesinn?“ laden Déi Gréng Stad am nächsten Mittwoch um 18.30 Uhr zu einem Workshop im Centre sociétaire St. Jean in Belair ein. Dabei soll eine Vision für das städtebauliche Vorhaben ausgearbeitet und an die Stadtverantwortlichen weitergereicht werden. Um Anmeldung via Telefon (628 457 477) oder Mail (stad@greng.lu) wird gebeten.