Der Malerbetrieb, der mit dem Neuanstrich der Roten Brücke beauftragt ist, hat Konkurs angemeldet.

Rote Brücke: Maler verzweifelt gesucht

Rita RUPPERT Der Malerbetrieb, der mit dem Neuanstrich der Roten Brücke beauftragt ist, hat Konkurs angemeldet.

Der Malerbetrieb, der Ende vergangenen Jahres den Neuanstrich des Pont Grande-Duchesse Charlotte aufgenommen hatte, hat Konkurs angemeldet.



Eine Nachricht, welche die Straßenbauverwaltung am Dienstag ereilte. Nun soll schnellstens ein anderes Unternehmen gefunden werden. Eine Aufgabe, die in diesem Fall jedoch nicht dem Bauherrn obliegt. In der Tat sucht die Gelegenheitsgesellschaft – bestehend aus den Firmen Tralux Construction und Eiffel Deutschland – händeringend nach einem Subunternehmen, wie Dany Frank, Pressesprecherin im Bautenministerium, auf Nachfrage hin mitteilte.



Die Geschichte der „Rout Bréck“: Ein Brückenschlag für Europa Der Pont Grande-Duchesse Charlotte wird in den kommenden zwei Jahren saniert. Dabei ist er noch gar nicht so alt, wie unser historischer Rückblick zeigt. Die ersten Fahrzeuge, die über die "Rout Bréck" rollten, waren übrigens keine Autos.

Eigentlich sollte die Rote Brücke schon dieses Jahr wieder in schönstem Karminrot erstrahlen. Das Ausmaß der Anstreicherarbeiten ist allerdings enorm, wie sich herausgestellt hat.



Etwa 20 Tonnen Farbe müssen hauptsächlich mittels Pistole auf eine Fläche von 30 000 Quadratmetern aufgetragen werden. Als neuer Abschlusstermin gilt nun April 2020. Der Anstrich bildet denn auch den Abschluss der Arbeiten, die zwischen Oktober 2015 und Dezember 2017 im Zuge der Sanierung, Verstärkung und Verbreiterung der in den 1960er Jahren errichteten Brücke für die Tram unternommen wurden.