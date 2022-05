Von Donnerstag bis Samstag ist der CR185 von Sandweiler in Richtung Luxemburg nicht passierbar.

Donnerstag bis Samstag

Rond-Point Sandweiler teilweise gesperrt

Von Donnerstag bis Samstag ist der CR185 von Sandweiler in Richtung Luxemburg nicht passierbar.

Zwischen Donnerstag und Samstag müssen Autofahrer zwischen Sandweiler und der Hauptstadt mit Behinderungen und einem Umweg rechnen. Die Straßenbauverwaltung sperrt zwischen 6 Uhr am Donnerstag und 14 Uhr am Samstag die Ausfahrt Sandweiler. Für die Autofahrer bedeutet dies, dass sie einen Umweg über die Umgehungsstraße N12 von Sandweiler bis zum Verteilerkreis am östlichen Ende der Ortschaft in Kauf nehmen und durch das Zentrum von Sandweiler fahren müssen.

Als Grund für die Sperrung des CR185 in beiden Richtungen werden Arbeiten im Rahmen der Neugestaltung des Verteilerkreises angegeben. Dieser soll bis zum Herbst in einen sogenannten Turbo-Rond-Point umgebaut werden, um dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden. Dazu wird der Kreisel vergrößert und es werden Leitungen für eine eventuelle Ampelsteuerung verlegt. Diese ist aktuell allerdings noch nicht beschlossen, so der Sprecher der Straßenbauverwaltung, Ralph di Marco.

Im Rahmen der weiteren Umgestaltung ist auch ein Bypass vorgesehen, für den Verkehr, der aus Richtung Luxemburg kommend nach Contern fährt. Die Arbeiten sollen größtenteils bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Mit den Maßnahmen will man die Kapazitäten des Kreisels an jene des Rond-Point Irrgarten anpassen und somit den Verkehr an dieser Stelle flüssiger werden lassen.

Verkehrsinfos auf unserer Serviceseite.







