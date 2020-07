Rond-Point Robert Schaffner: Freie Fahrt durch den Turbokreisel

Mit der Inbetriebnahme der Ampelanlage ist nun auch die letzte Etappe zur Umgestaltung des Kreisverkehrs Iergäertchen zum Turbokreisel fertiggestellt.

Es ist vollbracht: Mit fast einem Jahr Verspätung sind die Arbeiten am Rond-Point Robert Schaffner – im Volksmund als Iergäertchen bezeichnet – nun komplett abgeschlossen. Denn mit der Inbetriebnahme der Ampelanlage ist nun auch das letzte Puzzleteil eines langwierigen Projektes abgeschlossen. Ein Vorhaben, das nicht zuletzt durch den Baustopp während der Corona-Pandemie ins Hintertreffen geraten war.

Nun aber gilt es für die Verkehrsteilnehmer aufzupassen: Denn genau wie dies schon im Rond-Point Serra in Kirchberg der Fall ist, müssen sie schon vor der Einfahrt in den Kreisel die Fahrbahn wählen, die in die gewünschte Richtung führt ...