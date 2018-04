Ein nicht ganz alltägliches Fahrzeug entdeckten die Polizisten auf der Escher Autobahn bei Foetz. Ein älterer Herr fuhr mit seinem Elektro-Rollstuhl auf dem Pannenstreifen und hatte die Warnblinkanlage eingeschaltet.

Rollstuhlfahrer: Ich musste die Autobahn nehmen

Ein nicht ganz alltägliches Fahrzeug entdeckten die Polizisten auf der Escher Autobahn bei Foetz. Ein älterer Herr fuhr mit seinem Elektro-Rollstuhl auf dem Pannenstreifen und hatte die Warnblinkanlage eingeschaltet.

(vb) – Ein nicht ganz alltägliches Fahrzeug entdeckten die Polizisten auf der Escher Autobahn bei Foetz. Ein älterer Herr fuhr mit seinem Elektro-Rollstuhl auf dem Pannenstreifen und hatte die Warnblinkanlage eingeschaltet.

Der rüstige Rentner fuhr anfangs einfach weiter, als ihm die Polizisten Haltezeichen gaben. Erst als ihn die Streife ausbremste, hielt er an. Er sagte, er habe die Autobahn nutzen müssen, weil seine gewöhnliche Strecke wegen Bauarbeiten nur schlecht befahrbar wäre. Seinen neu erworbenen Laptop trug er auf den Knien mit sich. Dem äußerst selbstständigen Herrn wurde dann vorgeschlagen, ihn auf eine etwas ungefährlichere Art und Weise nach Hause zu bringen. Da der Rollstuhl zu schwer war, um in einen Polizeitransporter zu laden, baten die Beamten einen vorbeifahrenden Minibus um Hilfe. Der Fahrer dieses behindertengerechten Minibusses erklärte sich sofort bereit, den Elektrorollstuhlfahrer in seinem Bus aufzunehmen und ihn nach Hause zu fahren.