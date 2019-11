Am Mittwochmittag barst eine Wasserleitung auf einer Baustelle am Boulevard Royal. Der Schaden konnte schnell repariert werden.

Rohrbruch am Boulevard Royal

Am Mittwochmittag barst eine Wasserleitung auf einer Baustelle am Boulevard Royal. Der Schaden konnte schnell repariert werden.

(mth) - Am Mittwoch gab es in der Mittagsstunde einen Wasserrohrbruch auf einer Baustelle am Boulevard Royal. Auf Fotos war eine meterhohe Wasserfontäne zu sehen, die aus einem Baugraben schoss.

Gegen 13.30 Uhr war der Leitungsbruch unter Kontrolle und es trat kein Trinkwasser mehr aus. Die benachbarten Gebäude waren zeitweilig von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten.