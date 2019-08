Roger Behrend: "Ich will etwas zurückgeben"

Die Association luxembourgeoise du diabète (ALD) hat einen neuen Präsidenten: Roger Behrend, bei dem vor rund 35 Jahren Diabetes festgestellt wurde.

Roger Behrend ist seit April der neue Präsident der Association luxembourgeoise du diabète (ALD). Als einer von rund 25.000 Diabetikern im Großherzogtum kennt der 69-Jährige aus Gonderingen die alltäglichen Probleme der Betroffenen nur zu gut. Und kann ihnen so weiterhelfen, wenn er an Informationsständen oder in der von der ALD geleiteten Maison du diabète mit Diabetikern spricht.



Roger Behrend, Sie leiten seit rund vier Monaten die Geschicke der Association luxembourgeoise du diabète (ALD) und wissen aus eigenem Erleben, um was es geht ...