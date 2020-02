Roeser: Unmut über Abzug der Spuerkeess

Die Spuerkeess wird bald schließen, die Post hat bereits zu und das Polizeikommissariat läuft auf Sparflamme. Der Bürgermeister ist wenig erfreut.

Die Gemeinde Roeser zählt sieben Ortschaften und rund 6.500 Einwohner. Trotz ständigen Bevölkerungswachstums werden die Menschen dort immer abhängiger von ihrer Nachbargemeinde Bettemburg. So ist etwa seit September die Tür des Polizeikommissariats in Roeser an der Rue de Bettembourg für die Anwohner verschlossen. Wer ein Anliegen hat, muss einen Termin vereinbaren.



„Dies liegt daran, dass die Polizei landesweit unterbesetzt ist“, sagt Tom Jungen (LSAP), Bürgermeister von Roeser ...