In den 1950er-Jahren wurden bei Machtum in der Mosel römische Münzen gefunden. Zu sehen sind sieim Geschichtsmuseum in Luxemburg.

Römisches Gold aus der Mosel

Im Osten des Großherzogtums und besonders entlang der Mosel begegnet man an manchen Stellen archäologischen Funden aus der Römerzeit. Die Überreste des Theaters, der Thermen und des Vicus von Dalheim mal ausgenommen, handelt es sich dabei oftmals um Überreste von Grabstätten. Doch es wurden im Laufe der Zeit auch andere Funde getätigt.

So geschehen in den 1950er-Jahren zwischen Machtum und Ahn, als Mitarbeiter der Firma Jean-Pierre Hein aus Machtum auf einem kurvenreichen Streckenabschnitt der Mosel in Einbuchtungen mit Flussbaggern Sand und Kies für das Baugewerbe aus dem Wasser holten ...