Bei einem Überfall in der Rue de l'Industrie in Rodange sind am Mittwoch zwei Jugendliche von einem unbekannten Tater ausgeraubt worden.

Rodange: Unbekannter mit Clown-Maske überfällt Jugendliche

Bei einem Überfall in der Rue de l'Industrie in Rodange sind am Mittwoch zwei Jugendliche von einem unbekannten Tater ausgeraubt worden.

(jt) - Ein Maskierter hat am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche in Rodange überfallen. Der unbekannte Täter trug eine Clown-Maske und bedrohte die Jugendlichen in der Rue de l'Industrie mit einem Messer, wie die Polizei am Samstag berichtet.

Der Unbekannte forderte die Jugendliche in fließendem Französisch auf, ihre Taschen auszuhändigen, was diese auch taten. Anschließend flüchtete der Angreifer mit der Beute in Richtung N13 – Pôle Européen.



Zeugenaufruf nach bewaffnetem Überfall Am Morgen des 3. Januar wurde eine Frau in ihrem Zuhause in Luxemburg-Grund brutal überfallen. Nun hat die Polizei Fahndungsfotos veröffentlicht.

Der Überfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf einer Brücke eines Fußgängerwegs zwischen Athus und Rodange. Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen jungen Mann von schlanker Statur, zirka 1,65 bis 1,70 Meter groß, helles Haar, bekleidet mit einer schwarzen Hose und mit einem schwarz-weißen Trikot des französischen Fußballvereins Paris St. Germain.

Zweckdienliche Hinweise zu dem Überfall nimmt die Polizeidienststelle Bascharage/Petange unter der Telefonnummer 244561000 entgegen.