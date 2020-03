Statt Konzerte gibt es in der Rockhal nun medizinische Betreuung. Dort wurde am Dienstag nun das zweite von vier neuen Versorgungszentren eingerichtet.

Rockhal: Zweites Centre de soins avancés in Betrieb genommen

Maximilian RICHARD Statt Konzerte gibt es in der Rockhal nun medizinische Betreuung. Dort wurde am Dienstag nun das zweite von vier neuen Versorgungszentren eingerichtet.

Am Dienstagnachmittag öffnete nun das zweite von vier Centres de soins avancés in der Rockhal in Belval seine Türen für Patienten. Die Einrichtung ersetzt die Maison médicale (MM) in der Rue Emile Mayrisch in Esch/Alzette.

Dort wurden wie in den beiden anderen MM des Landes in Luxemburg-Stadt und Ettelbrück bereits seit vergangenem Mittwoch nur noch Patienten behandelten, bei denen ein Arzt einen Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung festgestellt hatte.

Einblicke in die Rockhal. Foto: SIP/Julien Warnand

Bereits am Montag war in den Messehallen in Kirchberg ein Centre de soins avancés in Betrieb genommen worden. Diese Einrichtung ersetzt die MM in der hauptstädtischen Rue Michel Welter.

Im Laufe der Woche sollen zwei weitere Centres operationell werden - dies, in der Däichhal in Ettelbrück und im Kulturzentrum in Grevenmacher.

Die Zentren sollen es dem Gesundheitssystem erlauben, eine größere Anzahl von Covid-19-Patienten versorgen zu können. Bevor sich Patienten in die Einrichtungen begeben, sollten sie allerdings zunächst - per Telekonsultation - Rücksprache mit einem Arzt nehmen.

Die Zentren sind nicht bloß für Covid-19-Patienten vorgesehen, sondern auch für Personen mit anderen schwereren Beschwerden, denen von einem Arzt angeraten wurde, eine solche Einrichtung zu besuchen. Es wurden mehrere Behandlungsreihen eingerichtet, durch die die Patienten voneinander getrennt werden sollen. So soll das Infektionsrisiko reduziert werden.





