Elektrische Energie in Melodien umzuwandeln gehört zur DNA der Rockhal. Neu ist, dass diese Energie in Zukunft zum Großteil vom Dach und der Fassade der imposanten Konzerthalle stammen wird.

Rockhal setzt auf Elektro

Nicolas ANEN Elektrische Energie in Melodien umzuwandeln gehört zur DNA der Rockhal. Neu ist, dass diese Energie in Zukunft zum Großteil vom Dach und der Fassade der imposanten Konzerthalle stammen wird.

Mit Elektro kennt man sich in der Rockhal aus. Offenbar so gut, dass in Zukunft Elektrizität in Eigenregie produziert wird. Dies dank Solarpaneelen, die derzeit auf dem Dach der Konzerthalle angebracht werden. „Die Produktion wird dem Energieverbrauch von etwa 60 Einfamilienhäusern entsprechen“, erklärte gestern der Direktor des Fonds Belval, Luc Dhamen. Damit können etwa 60 Prozente des Stromverbrauchs der Rockhal gedeckt werden.

Eine Investition, die etwa 1,6 Millionen Euro ausmacht. Und die, so betont es Luc Dhamen, zügig umgesetzt wurde. Ein Jahr nach der Vorstellung des Projektes vor dem Parlament sind die ersten Solarpaneele installiert.



Solarpaneele auf vier weitere Gebäude in Belval



Weiter erklärt er, dass die Ausschreibung so getätigt wurde, dass nicht auf die billigsten, sondern auf die leistungsfähigsten Paneele zurückgegriffen werden konnte. Doch der Fonds Belval will es nicht dabei belassen. Auf vier weiteren Gebäuden sollen Solarpaneele installiert werden: auf der Maison de l'Innovation, der Maison des Sciences humaines, der Maison du savoir und dem Lycée Bel-Val.



Wie Nachhaltigkeitsminister François Bausch erklärte, werden die Kosten vom Klimafonds übernommen. Die Regierung ziehe es vor, in Luxemburg auf erneuerbare Energie zu setzen, statt Zertifikate im Ausland zu kaufen, um die europäischen Ziele einzuhalten. Diese liegen bekanntlich bei einem Anteil von elf Prozent erneuerbarer Energien für 2020. Wie zu erfahren war, liegt dieser Prozentsatz in Luxemburg derzeit bei etwa sieben Prozent.



Minister François Bausch (l.) und der Direktor des Fonds Belval Luc Dhamen bei der symbolischen Installierung eines Solarpaneels auf dem Dach der Rockhal. Foto: Guy Jallay

Sind alle fünf Gebäude des Fonds Belval mit Solarpaneelen ausgestattet, könnten in Belval etwa zwei Millionen Kilowattstunden jährlich produziert werden. Das entspreche dem Energieverbrauch von 250 Einfamilienhäusern, rechnete Luc Dhamen vor. Alleine auf der Rockhal wird mit 570 000 Kilowattstunden jährlich gerechnet.



Rote Solarpaneele



Um dies zu erreichen wird auch die Südfassade mit Solarmodulen ausgestattet werden. Dies könne man sich erlauben, weil diese zu den Schienen hin ausgerichtet ist, so Dhamen. Hier werden neben schwarzen Paneelen aber auch rot gefärbte in den Einsatz kommen. Sie werden so positioniert, dass die Inschrift „Rockhal“ zu lesen sein wird. Das nächste Gebäude, das ausgestattet wird, ist die Maison de l'Innovation. Am Donnerstag soll es ausgeschrieben werden. Gerechnet wird mit einer Installation für Ende des Jahres.