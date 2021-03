Mit 78 Jahren ist Roby Zenner nach langer Krankheit gestorben.

Roby Zenner ist tot

Teddy JAANS Mit 78 Jahren ist Roby Zenner nach langer Krankheit gestorben.

(TJ) - Im Alter von 78 Jahren ist Roby Zenner aus Differdingen nach langer Krankheit gestorben. Roby Zenner war hauptberuflich Lehrer und engagierte sich nebenberuflich wie kaum ein anderer auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene.

Roby Zenner war Jahrgang 1943. Foto: Guy Jallay

Zenner war langjähriger Präsident des Piusverbandes und setzte sich für die Action familiale et populaire ein, wo er als Generalsekretär dank seines Arbeitseifers manches Dossier voranbrachte.

Auch die luxemburgische Sprache lag ihm am Herzen und so stellte er sein Wissen und seinen Einsatz ebenfalls als Sekretär bei der Sekretär der „Actioun Lëtzebuergesch“ unter Beweis. Zudem war er lange Jahre Präsident der Chorale Cäcilia Differdingen und Mitglied der Union Grand-Duc Adolphe.

Roby Zenner besuchte die Grundschule in Rodingen (1949-1955) und anschließend das hauptstädtische Athenäum (1955-1962). Nach dem Abitur machte er am Institut pédagogique die Ausbildung zum Lehrer. Von 1964 bis 2003 war er Lehrer und zudem Lehrbeauftragter an der Berufsschule in Differdingen. (Quelle: Luxemburger Autorenlexikon).

Der Familie von Roby Zenner, der über Jahre wertvolle Beiträge für die verschiedenen Publikationen von Saint-Paul Luxembourg verfasste, entbietet die Redaktion ihr herzliches Beileid. Zenner veröffentlichte zwischen 1964 und 2007 mehrere hundert Beiträge im Luxemburger Wort, im Sonndesblad und im Marienkalender sowie zwischen 2007 und 2012 im Journal und von 2007 bis 2012 für den Radiosender DNR.

