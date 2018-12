Roboter vor Gericht

Selbst fahrende Fahrzeuge sollen die Mobilität revolutionieren. Doch bleibt eine Frage bislang ungeklärt: Wen trifft bei einem Unfall die Schuld? Studenten befassten sich am Montag vor Gericht mit dem Problem.

Die Technik entwickelt sich rasend schnell. Schon bald könnten Millionen Autos von Computern gesteuert werden. Eine Frage bleibt aber bislang unbeantwortet: Wer haftet bei einem Unfall? Studenten der Universität Luxemburg nahmen sich am Montag des Problems an.

Wie von Geisterhand bewegt sich das Lenkrad, der Mann lehnt sich in seinem Sitz zurück, während das Fahrzeug in die Straße einbiegt. Doch dann blinken plötzlich die Warnleuchten auf. Das autonom fahrende Auto kommt in Kirchberg von der Straße ab, fährt über den Bürgersteig und erfasst einen Fußgänger. Dieser wird schwer verletzt. Wenig später klagt das Opfer: Doch wen trifft die Schuld? Mensch oder Maschine?

Dieser Frage gingen am Montag mehrere Rechtsstudenten der Universität Luxemburg auf den Grund ...