Nun also doch. Nachdem Roberto Traversini am Mittwoch in der Gartenhaus-Affäre Fehler eingestanden hatte, kündigte er am Freitagmorgen seinen Rücktritt als Bürgermeister von Differdingen an.

Lokales 10 1 3 Min.

Roberto Traversini tritt als Bürgermeister zurück

Nun also doch. Nachdem Roberto Traversini am Mittwoch in der Gartenhaus-Affäre Fehler eingestanden hatte, kündigte er am Freitagmorgen seinen Rücktritt als Bürgermeister von Differdingen an.

(na/jt) - Es ist der nächste Paukenschlag in der Gemeinde Differdingen: Roberto Traversini hat am Freitagmorgen seinen Rücktritt als Bürgermeister angekündigt. Seine Funktion als Chamber-Abgeordneter will er offenbar weiterhin ausüben.

Mit tränenerstickter Stimme erklärte Traversini in einer kurzen Stellungnahme, er habe seine Familie am Donnerstag und den Schöffenrat am Morgen vor der Pressekonferenz über seine Entscheidung informiert. Der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen. Seit 2005 habe er sich mit viel Leidenschaft für die Stadt Differdingen eingesetzt. Er sei stolz darauf, was in den fünf Jahren seiner Amtszeit als Bürgermeister erreicht wurde.

Das bin ich den Bürgern schuldig Roberto Traversini

Traversini zählte mehrere Projekte auf, auf die er besonders stolz sei, wie die Kreativfabrik 1535°. Die Stadt Differdingen nannte er einen “Champion vum Sozialem”. Auch sei er überzeugt, dass Differdingen in Sachen Wohnungsbau Nummer eins sei.

Reaktionen auf Traversini-Rücktritt: "Niemand ist perfekt" Nach dem Rücktritt des Differdinger Bürgermeisters stellt sich die Frage des Abgeordnetenmandats. Die grüne Fraktionschefin Josée Lorsché macht allerdings eine klare Ansage.

Er habe feststellen müssen, so der Gréng-Politiker in seiner Stellungnahme, dass weltweit Bürger das Vertrauen in die Politik verlören. “Deshalb bin ich der Meinung, dass wir als Politiker eine Vorbildfunktion haben.” Entsprechend ziehe er jetzt die Konsequenzen, nachdem er in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert worden sei. “Das bin ich den Bürgern schuldig." Er hoffe, dass sich die Lage in der Gemeinde nun beruhige.

"Ich brauche nun ein paar Tage Ruhe, für meine Familie und meine Kinder", sagte der 56-Jährige. Dann schritt er aus dem Saal, ohne Fragen zuzulassen.

Arbeiten ohne Genehmigung am Gartenhäuschen

Dieser Rücktritt erfolgt infolge der sogenannten Gartenhäuschenaffäre. Der Bürgermeister hatte Anfang 2019 ein Haus in Niederkorn geerbt. Dort ließ er Umbauarbeiten am Gartenhäuschen durchführen. Seinen Aussagen zufolge wollte er das Gebäude mit Holz einkleiden lassen.

Doch hatte er im Vorfeld keine Genehmigung beim Umweltamt angefragt. Diese war aber notwendig. Das Gartenhäuschen befindet sich am Ende des Gartens, direkt am Waldrand. Damit befindet es sich auf wenige Meter im Naturreservat Prënzebierg.

10 Fotogalerie: Roberto Traversin im Porträt

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Roberto Traversini, am 3. Januar 1963 in Cantiano in der italienischen Region Marken geboren, tritt im Alter von 22 Jahren in die grüne Partei ein. Er engagiert sich viele Jahre als Verantwortlicher des Jugendhauses Differdingen, bevor er dem Ruf der Politik folgt. Foto: Serge Waldbillig Ende 2013 rückt Traversini für Parteifreund Félix Braz, der als Minister in die erste blau-rot-grüne Regierung wechselt, in die Chamber nach. Foto: Guy Jallay Kurz darauf avanciert der Fußballfreund zum Spielmacher in der Differdinger Gemeinde. Nach einem beispiellosen Polit-Beben und der Ausbootung der DP wird der bisherige Erste Schöffe Anfang 2014 Bürgermeister und bildet mit CSV und LSAP eine neue Stadtregierung. Infolge der Gemeindewahl 2017 sind Traversinis Grüne nur noch auf die CSV als Partner angewiesen. Foto: Claude Piscitelli Roberto Traversini im Jahr 2006 als Präsident der asbl "Jugendtreff Déifferdang". Als Gemeindepolitiker setzt sich Traversini vor allem mit den Themen Umwelt, Jugend, Senioren und Wohnungsbau auseinander. Foto: Claude Piscitelli Die Inbetriebnahme und der Ausbau der Kreativfabrik 1535°C in der früheren Schreinerei des Differdinger Stahlwerks zählt zu den wichtigsten Projekten in Traversinis Amtszeit. Auf Schiene gebracht wurde das Projekt allerdings von Vorgänger Claude Meisch (DP). Foto: Guy Jallay Immer für einen Spaß zu haben: Stadtschöffe Traversini bei einem Promi-Langlaufrennen im Dezember 2007 im Parc Gerlach in Differdingen. Foto: John Gaspard Der Gréng-Politiker engagiert sich in verschiedenen ehrenamtlichen Organisationen wie dem CIGL Differdingen und dem Club Senior Differdange. Foto: Tania Feller Am 20. September 2019 kündigt Traversini seinen Rückzug als Bürgermeister an. Das Amt des Abgeordneten will er offenbar weiterhin ausüben. Zuletzt galt der 56-Jährige auch als Kandidat für ein Ministeramt. Foto: Chris Karaba Dem 56-Jährigen wurde eine Affäre um nicht genehmigte Bauarbeiten an seinem Gartenhäuschen zum Verhängnis. Das Häuschen befindet sich innerhalb des Naturschutzgebietes Prënzebierg. Foto: Chris Karaba Der Stein des Anstoßes: Das Haus im Péitenger Wee in Niederkorn samt Gartenhaus. Traversini hatte das bebaute Grundstück kürzlich geerbt. Foto: Anouk Antony

Von Förster darauf aufmerksam gemacht, hatte Traversini eine Genehmigung erst nachträglich beantragt. Dies am 9. Juli. Er erhielt sie am 12. August.

In der Gemeinderatssitzung von Mittwoch hatte Roberto Traversini diesen Fehler eingestanden. "Ich wusste nicht, dass das Gartenhäuschen in der Natura 2000-Zone war. Ich habe mich geirrt“, sagte er.



Die CIGL-Vorwürfe

Schwerwiegender waren die Vorwürfe ihm gegenüber betreffend die des Differdinger CIGL. Roberto Traversini ist Präsident des Verwaltungsrates der Beschäftigungsinitiative.

Traversini gesteht Fehler ein - DP mit neuen Vorwürfen Der Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini (déi Gréng) hat in der sogenannten Gartenhausaffäre Fehler eingestanden. Er hat sich dafür entschuldigt. Die DP bringt indes neue Vorwürfe vor.

Während einer CIGL-Ausbildung, die auf Nachfrage des CIGL auf seinem Gelände stattgefunden hatte, fragte er CIGL-Mitarbeiter nach einem losen Gelände an seinem Haus zu schauen. Wie der CIGL am Donnerstag mitteilte, haben drei Arbeiter vier Stunden lang daran gearbeitet. Eine Rechnung wurde Traversini nicht ausgestellt.

Die Hauspläne

Auch diesen Fehler hatte Traversini im Gemeinderat von Mittwoch eingeräumt. Während dieser Sitzung hatte die DP zusätzliche Vorwürfe erhoben. Traversini habe Pläne des Grundrisses von seinem geerbten Haus in Niederkorn vom städtischen Baudienst zeichnen lassen. Auch dies gestand Traversini später ein.

Abruptes Ende einer Erfolgsstory

Roberto Traversini war seit Anfang 2014 Bürgermeister von Differdingen. Damals hatte er das Erbe von Claude Meisch (DP) übernommen. Letzterer war nach den vorgezogenen Parlamentswahlen von 2013 Minister geworden. Unter anderem wegen Streitereien in der DP kam es in Differdingen zu einem Koalitionswechsel. Roberto Traversini, der zuvor Schöffe war, witterte seine Chance. Aus DP-Déi Gréng wurde Déi Gréng-LSAP-CSV.

Bei den folgenden Gemeindewahlen von 2017 wurde Traversini mehr als bestätigt. Er erhielt über 5000 Stimmen und seine Partei stieg von drei auf sieben Sitze. Sie ging eine Koalition mit der CSV ein. Nächstgewählter auf der Liste von Déi Gréng ist Georges Liesch. Dies übrigens mit 3310 Stimmen. Er könnte der nächste Bürgermeister von Differdingen werden.