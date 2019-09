Roberto Traversini steht unter Kritik

In Differdingen erwägen Oppositionsparteien, den Rücktritt von Bürgermeister Roberto Traversini zu fordern. Dabei geht es unter anderem, um eine Erbschaft des Bürgermeisters.

Von Luc Ewen und Nicolas Anen

Am Mittwoch haben drei Differdinger Oppositionsparteien, LSAP, DP und Déi Lénk, zu einer Pressekonferenz eingeladen. Thema sind „Ungereimtheiten, vor allem betreffend den Bürgermeister“. So steht es in der Einladung. Wenn sich in Differdingen Oppositionsparteien zusammentun, sollte man hellhörig werden.

Differdinger Präzedenzfälle

Unvergessen ist, wie die DP unter Claude Meisch es 2001 schaffte, die LSAP, die den Bürgermeister stellte, dank einer Dreierkoalition von DP-CSV-Déi Gréng zu umgehen ...