Mindestens 1.755 Mitarbeiter der Hôpitaux Robert Schuman-Gruppe sollen, sofern sie das wollen, bis Ende März gegen Covid-19 geimpft sein.

Lokales 36 3 Min.

Robert-Schuman-Kliniken: 1755 Mitarbeiter bis Ende März geimpft

Diana HOFFMANN Mindestens 1.755 Mitarbeiter der Hôpitaux Robert Schuman-Gruppe sollen, sofern sie das wollen, bis Ende März gegen Covid-19 geimpft sein.

Den Startschuss für die Corona-Impfungen fand am 28. Dezember in der Victor Hugo Halle in Limpertsberg statt. Insgesamt 1.200 Personen, die im Gesundheits- und Pflegedienst in Krankenhäusern und Alters- und Pflegeheimen arbeiten, erhielten ein Vakzin. Dies, da sie bei der Behandlung und Pflege von Covid-Patienten in vorderster Reihe stehen. Ab dem 6. Januar wurde darüber hinaus mit den Impfungen der Bewohner in den Pflegeheimen begonnen. Insgesamt 6.200 sollen dort in den kommenden Wochen geimpft werden.

Ab Montag gibt es dann eine weitere Etappe im Kampf gegen die Pandemie. Auch in den Krankenhäusern selbst werden die Mitarbeiter nun geimpft. So öffnete das Hôpital Kirchberg am Vormittag seine Türen, um der Presse das hausinterne „Vaccinodrome“ zu zeigen. Bis Ende März, so hofft Hôpitaux Robert Schuman (HRS) Direktor Dr. Claude Schummer, dass jeder, der geimpft werden möchte, auch seine erste Impfdosis erhalten wird. Das Interesse sei groß. Über die Internetplattform Doctena, über die die Mitarbeiter ihren Termin festlegen müssen, haben sich bereits rund 1.000 Personen eingeschrieben. Zehn der zwölf Tage an denen geimpft wird, sind bereits ausgebucht.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony





Bei einer internen Umfrage an der die Mitarbeiter der HRS-Gruppe teilnahmen, war zuvor herausgekommen, dass weit über 50 Prozent bereit seien, sich sofort gegen Corona impfen zu lassen. Insgesamt verfügt die HRS-Gruppe, inklusive dem Rehazenter und Omega 90 über 3.700 Mitarbeiter. 3.510 Impfdosen sind bislang verfügbar, demnach für 1.755 Personen.

Dr. Gérard Schockmel: Fragen und Antworten zum Corona-Impfstoff Dr. Gérard Schockmel, Infektiologe in den Robert-Schuman-Kliniken, beantwortete am Dienstagabend Fragen aus der Bevölkerung zum Corona-Impfstoff.

Bis zum Montagabend werden voraussichtlich 48 Personen geimpft sein. In den beiden ersten Tagen des Impfstarts soll nur die Hälfte der möglichen Kapazitäten durchgenommen werden. Bis zu 96 Mitarbeiter können danach an einem Tag im Krankenhaus geimpft werden. Gerechnet wird damit, dass der ganze Impfprozess im Schnitt 17,5 Minuten dauert. „Dies ist etwas länger als in der Victor Hugo Halle, da hier alle administrativen Prozesse vor Ort durchgeführt werden und nicht zuvor bereits online Daten erhoben werden“, unterstreicht Michel Schütz, Verwaltungsdirektor der HRS-Gruppe.

23 Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Den Anfang bei dem internen Impfprogramm machte am Montag, kurz nach 10 Uhr die Gesichtschirurgin Dr. Susanne Koy. Nachdem ihre persönlichen Daten erfasst wurden, zieht sie sich ein Ticket, bevor sie dann zu einer ärztlichen Besprechung in die dafür vorgesehene Kabine gerufen wird. Anschließend geht sie weiter in eine kleine Nebenkabine, wo sie geimpft wird, bevor sie dann in ein Wartezimmer gelangt. Dort wird sie gebeten, 15 Minuten zu warten, ob keine Nebenwirkungen auftreten.

Professor Claude Muller: Die Impfung ist da - worauf warten wir? Die Impfung mit dem mRNA-Vakzin birgt wenig Risiken und bietet hohen Schutz gegen die Covid19-Erkrankung. Ein Beitrag von Professor Claude P. Muller.

„Nebenwirkungen durch diesen Impfstoff sind äußerst selten“, erklärt Claude Schummer. Und wenn doch, handle es sich meist um nur leichte Symptome. Vergleichbar mit Erkältungssymptomen. Geimpfte seien bereits zu 54 Prozent gegen das Corona-Virus immun, betont Claude Schummer. Nach der Nachimpfung, 21 Tage später, verspricht der Impfstoffhersteller einen Schutz gegen Covid-19 von über 95 Prozent.

Impfprozess ist der Gleiche

Appell einer Ärztin: Zehn Gründe für eine Covid-19-Impfung Ein aufrüttelnder Leserbrief von Dr. Claudine Als von der Zithaklinik: Nur die Massenimpfung gegen Covid-19 kann die Pandemie besiegen - und den Teufelskreis der Ausgangssperren.

Der Impfprozess ist also nicht anders als bei anderen Impfungen. Unterschiedlich und auch aufwendiger ist dagegen die Lagerung des Vakzins. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen treffen die Ladungen von Biontech/Pfizer in Luxemburg ein. Gelagert wird das Produkt dann im Untergeschoss des Krankenhauses in Kirchberg in einem großen abgeschlossenen Kühlschrank bei minus 79 Grad. Gleich daneben befindet sich ein weiterer Kühlschrank, falls es zu einer Panne kommen würde, sagt Anne Otto, Leiterin der Apotheke der HRS.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

6 Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Bevor eine Impfung vorgenommen werden kann, muss das Produkt am Abend davor in einem herkömmlichen Kühlschrank gelagert werden. 30 Minuten vor der Nutzung wird es dann herausgenommen und langsam etliche Male gedreht. Anschließend muss die Dosis innerhalb von sechs Stunden aufgebraucht werden. Doch vertan bekommt man dem Impfstoff bislang problemlos: An Interessenten schein es nämlich nicht zu mangeln.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.