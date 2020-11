Rizo Agovic: Spendersuche in Covidzeiten

Lokalpolitiker Rizo Agovic über seine Leukämieerkrankung, die Pandemie und ermutigende Solidaritätsaktionen

Wenn dieser Tage die Gemeinderatsmitglieder in Schifflingen zusammentreten, bleibt ein Stuhl leer: der von LSAP-Rat Rizo Agovic. Trotzdem ist der hauptberufliche Stadtplaner anwesend, via Liveschaltung in sein Wohnzimmer. Denn, Rizo Agovic muss jeglichen Kontakt zu Mitmenschen meiden. Zu Beginn der Pandemie erfuhr der bis dahin augenscheinlich gesunde und sportliche 36-Jährige, dass er Leukämie hat. Seine Abwehrkräfte sind schwach.

Im Interview, das daher online stattfindet, schildert er seinen Leidensweg während der Pandemie ...