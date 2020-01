Mit historischen Militärfahrzeugen stellten Laiendarsteller in Bettendorf Szenen des Zweiten Weltkriegs nach.

Lokales 13

"River Crossing" an der Sauer

Armand WAGNER Mit historischen Militärfahrzeugen stellten Laiendarsteller in Bettendorf historische Szenen des Zweiten Weltkriegs nach.

Vor 75 Jahren war das Großherzogtum Schauplatz blutiger Gefechte. Um an die Kämpfe der Ardennenoffensive im Januar 1945 an der Sauerfront zu erinnern, stellten am Samstag in Bettendorf zahlreiche Laiendarsteller mit historischen Militärfahrzeugen Kriegsszenen nach. Höhepunkt des sogenannten Reenactments war der Bau einer Original-Schwimmbrücke über die Sauer.



13 Foto: Armand Wagner

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner Foto: Armand Wagner

Über solche „Pontons“ führten am 18. Januar 1945 am selben Ort zwei Haupteinheiten des 12. US-Korps der 3. Armee einen Angriff auf deutsche Volksgrenadiereinheiten auf dem anderen Flussufer aus. Den Besuchern wurden zudem in mehreren Ateliers unterschiedliche Aspekte des Krieges erklärt.



Angefangen hatten die Erinnerungsfeierlichkeiten bereits am Samstagvormittag mit der Einweihung einer Gedenktafel für den US-Soldaten 1. Klasse, Vincent J. Festa, an der Brücke in Moestroff. Der Mann hatte am 20. Januar 1945 bei Straßenkämpfen in Moestroff sein Leben gelassen. Zu den Ehrengästen zählten unter anderem zwei Söhne des US-Soldaten.



Die Brücke wurde denn auch in „Vincent J. Festa Bridge“ umbenannt. Die Erinnerungsfeierlichkeiten wurden vom Syndicat d’initiative Bettendorf gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung sowie dem Musée national d‘histoire militaire organisiert.