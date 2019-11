Risse aus dem Nichts: Gebäudeschäden durch Trockenheit

Trockene Sommer und empfindliche Böden verursachen Bauschäden in Millionenhöhe. Laut Experten hat die Zahl der gemeldeten Fälle in den letzten Jahren zugenommen.

Die Arbeiter staunten nicht schlecht, als sie Ende August 2018 Renovierungsarbeiten am alten TICE-Verwaltungsgebäude in Esch/Alzette vornehmen sollten: Innerhalb weniger Tage waren millimeterbreite Risse am Gebäude entstanden ...