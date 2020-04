Risikogruppe: Abgeschnitten von der Außenwelt

Für mehr als 90.000 Menschen stellt das Corona-Virus alleine aufgrund ihres Alters eine besondere Bedrohung dar. Die Isolation soll sie vor einer Infektion schützen.

Juliette lebt alleine mit ihrer Katze in einem Haus in einer kleinen Ortschaft in der Gemeinde Waldbillig. Seit mehr als sechs Wochen hat sie ihr Zuhause nur ein einziges Mal verlassen – um auf den Friedhof an das Grab ihres Mannes zu gehen. Mit ihren 86 Jahren zählt Juliette nämlich in Zeiten der Covid-19-Pandemie zu den Gefährdetsten der Gesellschaft.

Die Wahrscheinlichkeit von schwerwiegenden Komplikationen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus ist – trotz ihres guten Gesundheitszustands – aufgrund ihres Alters besonders hoch ...