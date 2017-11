(jl) - Vorwärts Freunde, wir müssen zurück! Gleich in ihrer ersten Sitzung nach den Wahlen haben die neuen Gemeinderatsmitglieder in Esch/Sauer am Freitag ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und einstimmig beschlossen, die Entscheidung ihrer Vorgänger zum Verkauf des bekannten „Buttik vum Séi“ in Heiderscheid in letzter Minute doch noch anfechten zu wollen.

Ball liegt nun beim Innenminister



Wie Bürgermeister Marco Schank erklärte, sei der Verkauf des Regionalladens zwar vom vorigen Gemeinderat mehrheitlich bewilligt worden, allerdings sei die entsprechende Verkaufsakte noch nicht vom Innenministerium abgesegnet worden. Daher wolle man nun in einem Antrag versuchen, die Beschlussfassung der Vorgänger annullieren zu lassen.

Seien die Erfolgsaussichten dieses Schrittes auch schwer abzuschätzen, so bekräftige man damit aber zumindest den Widerstand des neuen Gemeinderats gegenüber dem umstrittenen Verkauf des „Buttik vum Séi“, für den die neue Führungsmannschaft im Rathaus ja auch von weiten Teilen der Bevölkerung gewählt worden sei, so Schank.

Konzeptideen statt Veräußerung



Der Verkauf des „Buttik vum Séi“ an den Supermarktbetreiber Petro-Center hatte während des Wahlkampfs in der Tat hohe Wellen geschlagen. Die Gegner hatten dabei vor allem den Verkaufspreis von 1,25 Millionen Euro angeprangert, der in ihren Augen weit unter dem Wert der Immobilie liege.

Zum anderen sei der Regionalladen einst als Nahversorgungszentrum im ländlichen Raum, als Plattform zur Förderung regionaler Produkte und Arbeitsplätze sowie als Schaufenster des Naturparks Obersauer geschaffen worden. Ziele, die es doch zumindest lohnenswert machten, über ein neues und zukunftsfähiges Konzept für den „Buttik um Séi“ nachzudenken, so Marco Schank.