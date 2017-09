(vb) - Zahlreiche Weinkenner und Liebhaber sind am Wochenende der Einladung von 20 Winzern aus der Gemeinde Wormeldingen gefolgt und haben unzählige Weine in den offenen Kellern probiert. Bereits zum 17. Mal kam beim Weinfest „Riesling Open“ der „König der Weine“ zu Ehren.

Zum Auftakt des Festes wurde die Rieslingkönigin Laura Schill im Kulturzentrum Wormeldingen gekrönt und ihre Vorgängerin Jeanne-Marie verabschiedet. Die Show mit Kraftmensch Georges Christen und Artist Till Schleinitz sorgte für Erstaunen, anschließend wurde zur Musik von DJ Maji kräftig gefeiert.

Am Samstag eröffnete Bürgermeister Jean Beining das Fest mit einer Feier am Schliikebau in Machtum. Natürlich durfte dabei auch die frisch gekrönte Rieslingkönigin sowie ihre drei Prinzessinnen Lara Kring, Catherine Mathes und Fabienne Demuth nicht fehlen. Anschließend konnten die Besucher die Weingüter in Ehnen, Wormeldingen, Oberwormeldingen, Ahn und Machtum besuchen und die edlen Tropfen probieren.

Am Sonntag begann das Fest schon am Vormittag. Nach den Rieslingprinzessinnen konnte die Besucher dort einer weiteren Prinzessin begegnen: Die „MS Princesse Marie-Astrid“ verkehrte nämlich zwischen Ehnen und Machtum. Wer wollte, konnte die Moseldörfer und die herrlichen Weinberge so auch vom Wasser aus bewundern.