Von der Weihnachtsdeko bis hin zur Vintage-Kleidung: In der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg gab es am Sonntag allerlei zu entdecken.

Riesiger Andrang auf dem Rot-Kreuz-Bazar

Er ist im November ein fester Termin im Kalender - der Bazar des Roten Kreuzes in Limpertsberg. Jahr für Jahr läutet das Event, das nun bereits zum 73. Mal über die Bühne ging, ge­wis­ser­ma­ßen auch die Weihnachtsmarkt-Saison ein, werden neben diversen Geschenkartikeln doch auch Adventskränze und allerhand Weihnachtsdekorationen geboten. Zudem schaute am Sonntagvormittag ein besonderer Gast vorbei: Den Kleeschen höchstpersönlich hatte es in die Victor-Hugo-Halle verschlagen.

um weitere Bilder zu sehen. Bei der Secondhand-Mode war ein regelrechter Ansturm zu beobachten. Foto: Guy Jallay Doch auch das antike Porzellangeschirr verkaufte sich gut. Foto: Guy Jallay Schuhe, Taschen, Accessoires und Co. wechselten den Besitzer. Foto: Guy Jallay Angeboten wurden jedoch auch allerlei Leckereien, Handgemachtes und Sammlerobjekte. Foto: Guy Jallay Die politisch Verantwortlichen ließen sich den Besuch auf dem Croix-Rouge-Bazar nicht entgehen. Foto: Guy Jallay Der Andrang am Vormittag war riesig. Foto: Guy Jallay Familienministerin Corinne Cahen, Stadtbürgermeisterin Lydie Polfer und Kammerpräsident Fernand Etgen beim Bummel durch die Halle. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Wer ein Secondhand-Schnäppchen ergattern wollte, musste jede Menge Durchsetzungsvermögen an den Tag legen. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Wer suchet, der findet: Unter den Schnäppchen befanden sich viele Schätze. Foto: Guy Jallay Bis zum 1. Advent ist es nicht mehr lange. Foto: Guy Jallay Wer sich bereits frühzeitig auf Geschenkesuche begeben wollte, wurde ebenfalls fündig. Foto: Guy Jallay Gesellschaftsspiele sind auch in Zeiten von Tablets und Co. weiterhin gefragt. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Einmal Karrusselfahren - diesen Besuchern wurde der Wunsch erfüllt. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Mit ein bisschen Ausdauer liessen sich durchaus gute Geschäfte machen. Secondhand-Modeartikel fanden für zehn Euro neue Abnehmer - und erhielten damit eine zweite Chance. Foto: Guy Jallay Kinderspielzeug und Kinderkleidung stießen bei den jüngeren Besuchern auf Interesse. Foto: Guy Jallay Der Erlös der Veranstaltung kommt gemeinnützigen Projekten der Croix-Rouge in Luxemburg und dem Ausland zugute. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Nicht nur bei den Walfer Bicherdeeg gab es etwas zum Schmökern. Leseratten konnten sich auch auf dem Croix-Rouge-Bazar mit neuem Stoff eindecken. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay

Einen regelrechten Ansturm gab es auf die Secondhand-Mode und Vintagartikel im vorderen Bereich der Halle. Pullover, Kleider, Taschen und Co. wechselten für zehn Euro pro Stück den Besitzer und erhielten damit die Chance auf ein zweites Leben. Seitens der Kunden waren mitunter Ausdauer und Durchsetzungsvermögen gefragt, um das Objekt der Begierde zu ergattern. Unter den zahlreichen Schnäppchen befanden sich jede Menge Schätze.

Freiwillige für Wanteraktioun gesucht

Rund 300 Freiwillige der lokalen Rot-Kreuz-Sektionen sorgten für einen erfolgreichen Ablauf der Veranstaltung. Unterstützt wurden die Organisatoren wie jedes Jahr durch gleich mehrere Pfadfindergruppen der FNEL. Die Croix-Rouge nutzte die Gelegenheit, um über ihre Projekte im In- und Ausland aufzuklären - darunter auch die Wanteraktioun (WAK), bei der Obdachlose im Winter einen Platz im Warmen erhalten. Für die diesjährige Wanteraktioun vom 1. Dezember bis zum 31. März werden dringend noch Freiwillige für stundenweise Einsätze gesucht - Interessenten können sich mit den Verantwortlichen über die Telefonnummer 2755 oder über E-Mail an wak@croix-rouge.lu in Verbindung setzen.

Vergangenes Jahr kamen beim Croix-Rouge-Bazar rund 180.000 Euro zusammen - sie fließen in die zahlreichen Projekte des Luxemburger Roten Kreuzes im In- und im Ausland.