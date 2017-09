(mth) - Am Mittwoch kam es auf der A1 in Richtung Koblenz in der Nähe von Salmtal zu einem Unfall zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen, der in der Folge zu einer erheblichen Verkehrsbehinderung führte.

Ein in den Niederlanden zugelassenes Luxus-Coupé des Typs Mercedes GLE AMG kam wohl aufgrund unangepasster Geschwindigkeit während eines Überholmanövers in Schleudern und prallte anschließend gegen einen 40-Tonner, dessen Treibstofftank leck schlug. Das Auto prallte anschließend in die Mittelleitplanke und kam schließlich zum Stillstand. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Nach dem Zusammenprall liefen aus dem Tank des Lastwagens rund 500 Liter Dieseltreibstoff auf die Fahrbahn. Der Tank des Lastwagens, der Gefahrenstoffe transportierte, blieb zum Glück heil.

Rettungskräfte aufgrund inexistenter Rettungsgasse behindert

Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die A1 während zwei Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein mehrerer Kilometer langer Stau. Die Einsatzkräfte hatten zudem größere Probleme, zur Unfallstelle zu gelangen, da die meisten Verkehrsteilnehmer nicht in der Lage waren, wie vorgeschrieben eine Rettungsgasse zu bilden.

Kurze Zeit nach der Freigabe der Autobahn musste diese erneut vollgesperrt werden. Grund war ein medizinischer Notfall, der die Landung des Rettungshubschraubers Air Rescue 3 nötig machte.