RGTR: Rümelingen fühlt sich benachteiligt

Die Stadt Rümelingen sieht der Reform des RGTR-Netzes mit Skepsis entgegen. Die neue Linie im Kayltal sei weniger attraktiv. Und sie verlangt immer noch die Aufwertung "ihrer" Zugstrecke.

Skeptisch. So dürfte sich der Gemütszustand von Rümelingens Bürgermeister Henri Haine (LSAP) resümieren lassen. Dies im Vorfeld der Roadshow, bei der Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) die Reorganisierung des RGTR-Netzes am Montag in Belval vorstellen wird.

Aus 197 wird 601

Betroffen von dieser Neuplanung ist auch die Linie 197, die das Kayltal mit der Hauptstadt verbindet. Oder genauer, mit dem Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt.

Die Linie 197 soll in Zukunft durch die Linie 601 ersetzt werden, die über die A 4 Richtung Cloche d’Or, dann am Sitz der Gesundheitskasse vorbei, Richtung Stäreplatz fahren wird ...