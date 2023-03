Fünf Verbindungen sollten zum 13. Februar gestrichen werden. Das Ministerium lenkt ein, der LCGB gibt sich zufrieden

RGTR-Buslinien zu Fabriken werden nicht eingestellt

Eigentlich sollten sie am 13. Februar eingestellt werden: Sechs Busverbindungen zu Industrie-Anlagen und Produktionsstätten der Stahlindustrie seien unter wirtschaftlichen Kriterien nicht mehr zu vertreten, so das Transportministerium. Nach Protesten der Gewerkschaften wurden erneut Zählungen in den Bussen vorgenommen - mit dem Resultat, dass die Verbindungen „bis auf weiteres“ erhalten bleiben - mit Ausnahme der Linie U17 (Clerf-Hosingen-Stolzemburg/SEO). Das Ministerium hat dies auf Nachfrage hin bestätigt. Paul Glouchitski, Gewerkschafssekretär beim LCGB zeigt sich angesichts der Entscheidung erfreut.

Diese Linien bleiben vorerst erhalten • 16U Rodershausen-Colmar/Usines

• 21U Echternach-Colmar/Usines

• 92U Bondorf-Colmar/Usines

• 93U Martelingen-Colmar/Usines

• 94U Bauschleiden-Colmar/Usines

„Das ist eine gute Nachricht“, so der Gewerkschafter, „viele der betroffenen Arbeiter haben kein Auto, da sie gewohnt waren, den Bus zu nehmen, um zu ihrer Arbeit zu gelangen. Einige besitzen sogar keinen Führerschein.“

Auch der OGBL hatte sich gegen die Streichungen gewehrt, dies mit dem Argument, dass man besonders Schichtarbeiter mit der Maßnahme abstrafe.

1.000 Beschäftigte in Industriebetrieben sollten von der Streichung betroffen sein, so die Gewerkschaften. Das Ministerium hatte mit der geringen Nutzung der betreffenden Linien und den damit verbundenen Kosten von 4,5 bis 4,8 Millionen Euro im Jahr argumentiert und wollte Anfang Dezember nicht von seinem Standpunkt abweichen. Nach der erneuten Zählung hatte man demnach wohl ein spätes Einsehen. Die betroffenen Beschäftigten dürfen also „bis auf weiteres“ aufatmen.

Übersetzung ins Deutsche: Teddy Jaans.



