(na) - In der Nacht zum Sonntag prallte auf der Strecke zwischen Medernach und Fels gegen 2.20 Uhr ein Wagen gegen einen Baum. Eine Person wurde leicht verletzt. Vor Ort waren die Rettungskräfte und der Rettungswagen aus Fels.

Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Foto: CI-Larochette

Einige Stunden zuvor, gegen 23 Uhr, war es auf der Strecke zwischen Rossmühle und Heinerscheid ebenfalls zu einem Unfall gekommen.



Auch hier wurde eine Person leicht verletzt.



Vor Ort waren die Rettungskräfte aus Weiswampach und der Rettungswagen aus Ulflingen.

Zwei Brandeinsätze



Außerdem mussten die Rettungskräfte in der Nacht zum Sonntag auch zwei Mal ausfahren um kleinere Brände zu löschen.



Einmal in Esch/Alzette, in der Rue Barbourg wegen einem Kaminbrand und einmal in Eschweiler, wo ein Brand in einem Keller gelöscht werden musste.