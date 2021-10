Autowracks, Verletzte und Rauch: Rettungskräfte führten am Sonntag im Autobahntunnel Howald eine Sicherheitsübung durch.

Lokales 9

Sicherheitsübung

Rettungskräfte proben im Tunnel Howald für den Ernstfall

Autowracks, Verletzte und Rauch: Rettungskräfte führten am Sonntag im Autobahntunnel Howald eine Sicherheitsübung durch.

(LW) - Um für den Ernstfall gewappnet zu sein, führten Sicherheitskräfte am Sonntag im Tunnel Howald auf der A1 eine groß angelegte Sicherheitsübung durch. Das Übungsszenario bestand darin, dass im Tunnel nach einem Verkehrsunfall ein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Die Rettungskräfte mussten unter anderem Löschmaßnahmen einleiten und Verletzte bergen.

9 Das Übungsszenario bestand darin, dass im Tunnel nach einem Verkehrsunfall ein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Übungsszenario bestand darin, dass im Tunnel nach einem Verkehrsunfall ein Fahrzeug Feuer gefangen hatte. Foto: Claude Piscitelli Im Tunnel wurden Löschmaßnahmen eingeleitet. Foto: Claude Piscitelli Im Tunnel wurden Löschmaßnahmen eingeleitet. Foto: Claude Piscitelli Die Einsatzkräfte setzen Atemschutzgeräte ein. Foto: Claude Piscitelli Die Einsatzkräfte hatten die Möglichkeit, unter realen Bedingungen zu trainieren, Foto: Claude Piscitelli Die Rettungskräfte trainierten die Bergung von Verletzten. Foto: Claude Piscitelli Die Rettungskräfte trainierten die Bergung von Verletzten. Foto: Claude Piscitelli Die Rettungskräfte trainierten die Bergung von Verletzten. Foto: Claude Piscitelli An der Übung sind die Straßenbauverwaltung, die Polizei und die Rettungskräfte des Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) sowie die Inspection du travail et des mines (ITM) beteiligt. Foto: Claude Piscitelli

An der Übung sind die Straßenbauverwaltung, die Polizei und die Rettungskräfte des Corps grand-ducal d’incendie et de secours (CGDIS) sowie die Inspection du travail et des mines (ITM) beteiligt. Die Einsatzkräfte erhalten somit die Möglichkeit, unter realen Bedingungen zu trainieren, um bei einem Unfall oder Brand im Tunnel wirksam eingreifen zu können und so die Sicherheit der Tunnelnutzer gewährleisten zu können.

Der Tunnel Howald auf der A 1 bleibt am Sonntag noch bis 19 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Aktuelle Verkehrsnachrichten auf wort.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.