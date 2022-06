Ein Unfall in einem Tunnel kann schnell zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Am Sonntag wurde ein solches Szenario in Belval simuliert.

Lokales 14 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Hundert Helfer im Einsatz

Rettungskräfte proben für den Ernstfall im Tunnel Micheville

Glenn SCHWALLER Ein Unfall in einem Tunnel kann schnell zur lebensbedrohlichen Gefahr werden. Am Sonntag wurde ein solches Szenario in Belval simuliert.