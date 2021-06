Wie der nationale Rettungsdienst CGDIS mitteilt, gingen zwischen 17 und 20.15 Uhr rund 918 Anrufe in der Notrufzentrale ein.

Rettungskräfte müssen wegen Gewitter 344 Mal ausrücken

(m.r./jwi) - Die starken Regenfälle und Gewitter, mit stellenweise 15 bis 25 Liter Wasser pro Quadratmeter, sorgten am Freitag für zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte. Wie der nationale Rettungsdienst CGDIS mitteilt, gingen zwischen 17 und 20.15 Uhr rund 918 Anrufe in der Notrufzentrale 112 ein. Die Rettungskräfte aus 35 Feuer- und Rettungswachen mussten 344 Mal ausrücken - vor allem wegen überschwemmter Keller, umgestürzter Bäume oder anderer Hindernisse auf den Straßen.

Der Großteil der Interventionen fand im Bereich rund um die Hauptstadt (101 Einsätze), in Differdingen (110 Einsätze) und in der Region um Hosingen und Ulflingen statt. Aber auch in den Gemeinden Esch/Alzette und Monnerich gab es viele Einsätze.



In Reckingen/Mess sollte die Feuerwehr eine eingeklemmte Person aus einem Auto retten, das in den Fluten stand. Am Einsatzort wurde das Auto allerdings leer aufgefunden. In Mersch musste eine Kuh gerettet werden und in Petingen hatte es gebrannt. Dort hatte der Blitz eingeschlagen. Niemand wurde verletzt.

Auf einer Onlinekarte von Kachelmannwetter.com wurden bis 17.15 Uhr insgesamt 4.296 Blitze in Luxemburg und der Großregion registriert.

In Differdingen kam es gar zu größeren Überschwemmungen. Bilder auf den sozialen Netzwerken zeigen Autos, die in der Rue Emile Mark deutlich unter Wasser stehen.

Das Foto wurde kurz nach den starken Regenfällen bei Klerf von einer MyWort-Leserin aufgenommen. Foto: MyWort/Danièle Defay

Videos in den sozialen Medien sollten indes am Freitag mutmaßlich einen Tornado über Luxemburg zeigen. Es stellte sich schnell heraus, dass es allerdings nur feuchte Luftmassen waren, die hochgetrieben wurden.



Alle Details und den Überblick zu der aktuellen Straßenlage finden Sie auf unserer Service-Seite „Verkehr“.



