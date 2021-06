Eine Person stürzte am Montag von der Festungsmauer; zwei weitere Personen stehen unter Schock.

Rettungseinsatz in Kirchberg

Im Park Dräi Eechelen stürzt Person aus 15 Metern herab

(jwi) - Am Montag ist im Park Dräi Eechelen im hauptstädtischen Viertel Kirchberg eine Person aus 15 Metern in die Tiefe gestürzt. Das teilt der CGDIS am Mittwoch via Twitter mit. Die Person stürzte von der Festungsmauer, zwei weitere Personen steckten ebenfalls fest.

Vor Ort waren insgesamt 30 Rettungskräfte, darunter auch die Spezialisten von GRIMP und GATO sowie ein Notarzt und zwei Psychologen des Kriseninterventionsteams.

[Intervention] suite à une chute de 15 mètres de hauteur au niveau du parc des trois glands au Kirchberg ce lundi. 30 pompiers dont les spécialités GRIMP, GATO ont pris en charge et évacué 1 personne blessée. Le support psychologique a pris en charge 2 témoins indemnes. pic.twitter.com/TLcNtffKVM — CGDIS (@CGDISlux) June 22, 2021

Neben der verletzten Person wurden ebenfalls zwei weitere Unverletzte in dem Gelände entdeckt. Auch sie wurden durch die Einsatzkräfte aus der gefährlichen Lage befreit und stehen unter Schock, heißt es.

