(LS) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in Kirchberg ging das Motorrad in Flammen auf. Es blieb bei einem Verletzten. Das melden die Rettungsdienste.

Zudem mussten die jeweiligen Feuerwehrkorps in der Nacht auf Sonntag bei zwei Bränden ausrücken: Sowohl in Düdelingen als auch in Clerf blieb es beim Materialschaden.Einmal wurde ein Dachboden, einmal ein Keller in Mitleidenschaft gezogen.

Bereits am Samstagnachmittag war es kurz vor 16 Uhr in der Rte d'Arlon in Oberpallen zu einem Unfall gekommen, in den ein Auto und ein Motorrad verwickelt waren. Hier waren zwei Verletzte zu beklagen.