(SH) - Auch am Dienstagabend waren die Rettungskräfte beschäftigt.



Kurz nach 18 Uhr kam es an der Itzigerstee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Die Straße musste für den Verkehr gesperrt werden. Am Einsatzort waren die Polizei, die Berufsfeuerwehr sowie die Rettungskräfte aus Hesperingen.

Drei Stunden später kam es in einem Bauernhof "um Biirkelt" in Berdorf zu einem Brand. Hierbei wurde niemand verletzt. An den Löscharbeiten beteiligten sich die Feuerwehren aus Berdorf, Consdorf, Echternach, Mertert und Junglinster. Zudem waren ein Rettungswagen aus Echternach, Tierärzte und die Polizei vor Ort.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.