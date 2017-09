(SH) - Die Rettungsdienste kamen in den vergangenen Stunden gleich mehrmals wegen Unfällen zum Einsatz.



In der Avenue John F. Kennedy in Kirchberg wurde am Dienstag kurz nach 18 Uhr eine Person von einem Bus angefahren und verletzt. Vor Ort waren neben der Polizei ein Krankenwagen und die Berufsfeuerwehr aus der Hauptstadt.

Kurze Zeit später verunglückte zwischen Itzig und Scheedhaff ein Fahrer. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Im Einsatz waren der Rettungsdienst aus Hesperingen, zwei Rettungswagen aus Luxemburg-Stadt und die Polizei.

In der Nacht zum Mittwoch standen dann gegen 3.30 Uhr in der Impasse Quatre-Saisons in Bartringen zwei Mülleimer in Flammen. Die Feuerwehren aus Bartringen und Luxemburg-Stadt führten die Löscharbeiten durch. Verletzt wurde niemand. Vor Ort war auch die Polizei.