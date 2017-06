(TJ) - Nicht weniger als drei Brände mussten die Feuerwehren zwischen 17 und 22 Uhr am Mittwoch bekämpfen. Der größte Einsatz war für die Wehren aus Bissen, Lintgen und Ettelbruck: In Bissen mussten sie das Dach eines Einfamilienhauses gelöscht werden. Es blieb bei hohem Materialschaden.

In der Impasse des Bénédictins in Echternach stand gegen 20.40 Uhr ein Container in Brand, der Einsatz war für die lokale Wehr. Eine Stunde später musste die Feuerwehr aus Vianden in einem Steinbruch zwischen Vianden und Bettel brennenden Müll ablöschen.

Leichte Verletzungen hatte sich ein Motorradfahrer gegen 17.45 Uhr zugezogen, als er in der Rue des Fleurs in Düdelingen gestürzt war. Er wurde vom Rettungsdienst aus Düdelingen ins Krankenhaus gebracht.