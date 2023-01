In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Handys im Retro-Stil.

Retro-Handy mit Riesen-Antenne

Kinder und Handys sind eine Kombination, die ich so „na ja“ finde. Es gibt bestimmt einige sinnvolle Dinge, die Kinder mit diesem Alltagsgegenstand anfangen können - etwa ihre Eltern informieren, wenn irgendetwas schiefgeht. In der Praxis tippen sie dann doch meistens darauf herum, um sich kuriose Videos anzusehen oder Nonsens-Spiele zu machen.

Unser Sohn hegt schon seit Wochen den Wunsch, selbst ein Handy zu bekommen. Er ist allerdings im ersten Schuljahr und hat gerade erst ein Dutzend Buchstaben gelernt, viel lesen könnte er auf dem Bildschirm nicht. Völlig fasziniert von dem Thema hat er mich gefragt, wie das früher war, als die ersten Handys auf den Markt und in die Hand- und Hosentaschen der Normalbürger kamen. Ich habe ihm erzählt, dass die Urzeit-Handys noch so groß und schwer wie Ziegelsteine waren und eine Antenne zum Ausziehen hatten.

Mit einer Auszieh-Antenne ist man der Held auf dem Schulhof.

Davon war er so begeistert, dass er gleich selbst ein Handy nach seinen Wünschen bauen wollte. Ich wusste nicht so recht, wie das gehen sollte und fragte ihn, wo er denn die elektronischen Bauteile herbekommen will. Er meinte: „Du hast doch in deinem Nachttisch ein halbes Dutzend alte Handys liegen. Da bauen wir die aus.“ Die Teile wollte er dann mit meiner Hilfe zusammenlöten und auf diese Weise ein eigenes Custom-Handy bauen. Ich muss gestehen, ich hielt die Idee für ziemlich sympathisch, zumal meine alten Handys tatsächlich alle noch tadellos funktionieren.

Das wichtigste aber, fügte er hinzu, sei eine möglichst lange Antenne zum Ausziehen. Damit wäre er auf dem Schulhof der Held. Und er hat recht: Eine Auszieh-Antenne hat nicht nur Retro-Charme, man ist mit ihr auch weit und breit der Einzige, der so über den Schulhof läuft.

