76 Prozent bestehen Premièresexamen

Sekundarschüler auf der Zielgeraden 3.444 Examenskandidaten

Am Mittwoch beginnen in den Sekundarschulen des Landes die „Premières-“ bzw. „Tréizièmes-Examen“. In diesem Jahr sind insgesamt 3.444 Schüler für die letzten Prüfungen auf der Zielgerade vor dem Abschlussdiplom eingeschrieben.