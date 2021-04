Seit Dienstag dürfen im Saarland Außenbereiche der Gastronomie wieder öffnen. Doch längst nicht alle Gastronomen machen mit.

Restaurants im Saarland öffnen nur zögerlich

Von Fabius Leibrock

Am Dienstag startete das Saarland einen Modellversuch, bei dem einige Bereiche geöffnet und Corona-Regeln gelockert werden. Dazu gehört auch die Öffnung von Terrassen.

In Saarbrücken war am Nachmittag von dem Start des Modellversuchs noch nicht allzu viel zu spüren. Viele Restaurants und Cafés blieben geschlossen, wie auch das „Alex“ in Saarbrücken. Der Grund: Das Wetter, Sonnenschein und Schneeregen wechseln sich ab. Man brauche noch etwas mehr Vorlaufzeit, wolle aber in den nächsten Tagen öffnen.

Wo sonst Stühle und Tische dicht aneinander stehen, herrscht auch heute an vielen Stellen noch Leere Foto: Luxemburger Wort / Fabius Leibrock

Die Terrassen geöffneter Gastronomien waren am Nachmittag gut besucht. Dennoch sind viele Leute vorsichtig und unsicher: „Die meisten fragen, ob man einen negativen Test braucht. Sie wissen noch nicht genau, ob sie mit oder ohne Test Platz nehmen dürfen.“, so eine Bedienung des Saarbrücker Eiscafés „Gran Caffè“.



Die Terrassen geöffneter Gastronomien sind gut besucht Foto: Luxemburger Wort / Fabius Leibrock

Regeln sorgen für Verwirrung

Laut aktueller Verordnung des Saarlandes dürfen Gastronomiebetriebe ihre Außenbereiche mit Kontaktnachverfolgung und vorheriger Terminvereinbarung öffnen. Nur zur Benutzung der sanitären Anlagen darf der Innenbereich der Gastronomiebetriebe betreten werden.

Sitzen max. fünf Personen an einem Tisch, so muss auch kein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Die Pflicht zum Nachweis eines negativen Corona-Tests gilt erst dann, wenn mehr als fünf und max. zehn Personen an einem Tisch sitzen.

„Das macht für uns keinen Sinn“, so eine Angestellte des Eiscafés „Gran Caffè“ in Saarbrücken. Man blicke nicht mehr durch. „Wir finden es zwar gut, dass wir wieder öffnen dürfen, aber man müsste auch drin öffnen dürfen. Wenn es anfängt zu regnen und Leute gerade einen Eisbecher essen, können diese schlecht im Regen weiter essen oder nach Hause gehen. Man weiß ja nicht, wie das Wetter ist. Das finden wir schlecht.“



Einige Meter neben der Terrassen herrscht weiter Maskenpflicht Foto: Luxemburger Wort / Fabius Leibrock

Ob sich die Öffnung der Terrassen rentiert, wird sich zeigen. „Das heute war eine Probe. Wir wissen noch nicht, ob es sich lohnt oder nicht.“, so die Eiscafé-Bedienung. Tatsächlich dürften einige Gastronomen erst noch überlegen, ob sie ihre Terrassen tatsächlich öffnen wollen.

Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100 für drei Tage gilt für alle geöffneten Bereiche eine Testpflicht. Am Dienstag lag sie bei 77,8. Das Wetter machte den Gastronomen am ersten Tag der Öffnungen jedenfalls einen Strich durch die Rechnung.

In Luxemburg dürfen ab Mittwoch die Terrassen wieder öffnen. Anders als im Saarland muss zwischen den Tischen ein Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden oder diese müssen durch ein Plexiglas getrennt sein.

