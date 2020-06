Zwei Freilichtausstellungen des nationalen Resistenzmuseums am Brillplatz in Esch/Alzette wurden am vergangenen Donnerstag von einem unbekannten Täter abgebaut und abtransportiert.

Resistenzmuseum: Freilichtausstellungen gestohlen

(SH) - Wer sich übers Wochenende die Freilichtausstellungen "Aristides de Sousa Mendes" und "Portugal et Luxembourg" des Nationalen Resistenzsmuseums auf dem Brillplatz in Esch/Alzette anschauen wollte, kam nicht auf seine Kosten. Denn wie das Museum am Montag mitteilte, wurden die Ausstellungen bereits am vergangenen Donnerstag gegen 14 Uhr von einer unbekannten Person abgebaut und in einem weißen Lieferwagen abtransportiert.

Das Museum bittet Personen, die zweckdienliche Hinweise haben, sich per E-Mail an info@mnr.lu oder Telefon unter der Nummer 54 84 72 zu melden. Die Ausstellung wird unterdessen neu gedruckt und schnellstmöglich wieder aufgebaut.

