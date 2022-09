Um möglichen Engpässen vorzubeugen, wird der "Pool" für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Freiwillige gesucht

"Réserve sanitaire" wird erweitert

Um möglichen Engpässen vorzubeugen, wird der "Pool" für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

(TJ/C.) - Die im Rahmen der Pandemie geschaffene Gesundheitsreserve wird erweitert. Dies bedeutet, dass ab sofort auch das Betreuungspersonal aus dem Seniorensektor sich melden kann. Zudem werden Studenten, Aktive und Rentner angenommen - egal aus welcher Berufssparte sie kommen.

Während der COVID-19-Pandemie stellte sich heraus, dass der Bedarf an Freiwilligen nicht nur auf den Gesundheits- und Pflegesektor beschränkt war. Auch der Seniorenbereich war stark von den Gesundheitsmaßnahmen betroffen, was zu einer teilweisen Isolierung der Bewohner und einer Überlastung des Personals in den entsprechenden Einrichtungen führte.

Indien lässt Nasenspray-Impfstoff gegen Corona zu Das Vakzin dürfe bei Erwachsenen als Basisimmunisierung eingesetzt werden, teilte der Gesundheitsminister Mansukh Mandaviya mit.

Um den Verwaltungs- und Organisationsaufwand zu verringern und dem Gesundheitspersonal die Möglichkeit zu geben, sich wieder auf ihren eigentlichen Beruf zu konzentrieren, sind daher neuerdings Betreuungsberufe, aber auch alle anderen Berufsgruppen aufgerufen, sich der Gesundheitsreserve anzuschließen.

Jede Person, ob Student/in, Berufstätige/r oder Rentner/in, kann sich über die Websites govjobs.lu oder guichet.lu für die Sanitätsreserve anmelden - ohne Authentifizierung durch ein LuxTrust-Produkt.

Die Anmeldung zur Reserve ist mit keinerlei Verpflichtung verbunden - die Freiwilligen entscheiden von Fall zu Fall und je nach Verfügbarkeit, ob sie den vorgeschlagenen Auftrag annehmen, der zu einem Arbeitsvertrag oder einer Vereinbarung führen kann.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.