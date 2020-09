Rentrée judiciaire: Von Betrug bis Mord

Am Mittwoch startet das Gerichtsjahr 2020/2021. Lässt die Corona-Pandemie es zu, werden sich die Richter in den kommenden Monaten mit gleich mehreren aufsehenerregenden Fällen befassen.

(SH) - Vor etwas mehr als sechs Wochen stand am Bezirksgericht Luxemburg der letzte Verhandlungstag vor der Sommerpause an. Bereits an diesem Mittwoch werden sich nach einer coronabedingt etwas verkürzten Pause wieder Personen, die gegen das Gesetz verstoßen haben, vor den Richtern verantworten müssen – dies nicht nur am Bezirksgericht Luxemburg, sondern auch an jenem in Diekirch, den Polizeigerichten und dem Berufungshof.

Die Corona-Pandemie, die zunächst im vergangenen Frühjahr auch an den Gerichten für massive Einschränkungen und die Verlegung von zahlreichen Verhandlungen sorgte und die Justiz anschließend dazu veranlasste, den Start in die Sommerpause von Mitte Juli auf Anfang August zu verlegen, wird dabei auch weiterhin einen Einfluss auf den Gerichtsalltag haben ...