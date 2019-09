Rentrée judiciaire: Brisante Prozesse stehen an

Zwei Monate lang war es in den Gerichtssälen ruhig. Von heute an werden mit der Rentrée judiciaire die Verhandlungen aber wieder aufgenommen.

(SH) - Illegale Abhörmaßnahmen durch Mitarbeiter des luxemburgischen Geheimdienstes, Morde in Leudelingen und in Strassen, eine Schlägerei unter Polizisten und eine Betrugsaffäre im Kreise der Freimaurer: Die Rentrée judiciaire verspricht so einiges, sind für die kommenden Monate vor den Gerichten doch gleich mehrere interessante Verhandlungen angesetzt.

Für besonders viel Aufsehen dürfte wohl der sogenannte SREL-Prozess sorgen, der am 19 ...