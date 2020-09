Für rund 58.000 Grundschüler hat am Dienstag wieder der (fast) normale Schulalltag begonnen. Das "Luxemburger Wort" war in der Post-Schule in Beles zu Besuch und stieß dort auf viele freudige Gesichter.

Rentrée in Beles: Gut gelaunt in den ersten Schultag

Es ist Dienstag, 7.30 Uhr, in Beles. Wettermäßig kann man an diesem ersten offiziellen Schultag nicht klagen. Die Sonne scheint, Seite, das Thermometer zeigt circa 17 Grad an, am Nachmittag soll es teils bis zu sommerlichen 33 Grad warm werden. „Wir hatten heute richtig Glück. Sonnenschein zum Schulanfang ist ein Segen“, sagt eine Mutter, die zusammen mit ihrem Kind die Rue de la Poste überquert, um sich dann vor das Tor der Bieles-Post-Schule zu stellen. An diesem Dienstag beginnt im Großherzogtum für rund 58 ...