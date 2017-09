Von Christine Lauer

Der Wind rauscht vorbei an den Hochhäusern, die sich wie Säulen einer gigantischen Tempelstadt in den Himmel bohren. Die wenigen Menschen, die über die Weiten der Beton-Allee schlendern, ziehen ihre Jacken enger. Morgens wirkt das Universitätsgelände in Belval wie ausgestorben, doch im Verlauf des Tages wird das Areal von immer mehr Studenten belebt.



