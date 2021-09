Noch ein paar Tage Urlaub, dann steht die Rentrée an. Dann werden 59.304 Schüler die Grundschule besuchen, 49.243 die Sekundarschule.

Rentrée 2021/2022

Über 100.000 Schüler drücken bald wieder die Schulbank

Für 108.547 Schüler ist die Ferienzeit bald vorbei. In der kommenden Woche steht für sie nämlich die Rentrée an. Wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte, werden in diesem Jahr 59.304 Schüler die Grundschule besuchen, während 49.243 in der Sekundarschule eingeschrieben sind.

Der Trend zu immer mehr Schülern aus den vergangenen Jahren setzt sich somit weiterhin fort: 2020/21 waren in der Grundschule noch 58.503 Schüler angemeldet und in der Sekundarschule 48.660.

Vor allem öffentliche Schulen

Die meisten Schüler besuchen öffentliche Schulen. In der Grundschule sind es deren 53.086, wovon lediglich 1.690 Kinder ein internationales Programm befolgen. 6.218 Heranwachsende werden unterdessen in private Schulen gehen. Hier befolgt mit 6.118 Kindern die Mehrheit nicht das offizielle Programm des Bildungsministeriums.

Lernen ohne Maske Bildungsminister Claude Meisch und Gesundheitsministerin Paulette Lenert präsentieren das neue Sanitärkonzept für die Schulen.

In der Sekundarschule sind 39.399 Schüler in einer öffentlichen Einrichtung angemeldet. 12.775 werden dem klassischen Unterricht folgen, 23.689 dem Secondaire général und 2.935 internationalen Programmen. An einer Privatschule sind 9.844 Jugendliche angemeldet - 266 unter ihnen im klassischen Unterricht, 3.285 im Secondaire général und 6.293 in einem anderen Programm. Letztere Zahl beinhaltet auch jene Schüler, die das internationale Programm im Lycée privé Emile Metz und die französischen Klassen der Ecole privée Notre-Dame verfolgen.

In den öffentlichen Grundschulen werden die Kinder von 6.510 Lehrkräften betreut, wovon über 80 Prozent weiblichen Geschlechts sind. An den öffentlichen Sekundarschulen lehren 5.003 Personen. Hier sind fast 55 Prozent Frauen.

Neben der Schule besuchen viele Kinder und Jugendliche auch Betreuungsstrukturen. Wie aus den nun veröffentlichten Zahlen hervorgeht, waren Ende 2020 insgesamt 59.891 Betreuungsplätze vorgesehen.

Die Rentrée betrifft allerdings nicht nur Schüler aus der Grund- und Sekundarschule. So werden 37.040 Personen im kommenden Schuljahr die Formation des adultes besuchen, während für das Institut national des langues 17.500 Anmeldungen vorliegen.

